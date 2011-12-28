Тариф на транспортировку газа потребителям Украины с января увеличится на 1,1%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила общий тариф на транспортировку природного газа трубопроводным транспортом для потребителей Украины на 1,1% – до 305,6 грн./тыс. куб. м (без НДС) с 1 января.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду, 28 декабря.

Средний расчетный тариф на транспортировку газа по магистральным трубопроводам для ДК «Укртрансгаз» с 1 января вырастет на 2,6% – до 106,9 грн. за тыс. куб. м (без НДС), для ГАО «Черноморнефтегаз» – на 1,5% – до 80 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Средневзвешенный тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам увеличен на 0,3% - до 198,1 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Тариф на транспортировку газа для потребителей, газопроводы которых непосредственно подключены к магистральным газопроводам, вырастет на 1,1% - до 265,1 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

НКРЭ также снизила средневзвешенный тариф на поставку природного газа на 9,9% до 43,7 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

При коррекции тарифов учитывалось повышение стоимости технологического газа, использующегося газотранспортирующими и газоснабжающими компаниями на 3,7% с января. Также в тарифах на поставку газа учтены расходы газоснабжающих компаний на установку приборов коммерческого учета газа.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ в последний раз пересматривала размер общего тарифа на транспортировку природного газа по магистральным трубопроводам в конце сентября текущего года. С 1 октября 2011 года он был повышен на 6,1% - до 302,3 грн за тыс. куб. м (без НДС).

Справка УНИАН. Общий тариф на транспортировку природного газа является суммой среднего расчетного тарифа на транспортировку газа по магистральным трубопроводам и среднего расчетного тарифа на транспортировку газа по распределительным трубопроводам.