В Украине завершено строительство крупнейшей в мире солнечной электростанции

Австрийская компания Activ Solar завершила строительство в Крыму последней пятой 20-мегаваттной очереди солнечного парка "Перово", в результате чего его суммарная установленная мощность возросла до рекордных 100 МВт, сообщила компания в пресс-релизе в среду.

Activ Solar выступила девелопером этого проекта.

"Перово" в составе пяти очередей, согласно открытым источникам, стал крупнейшим действующим фотоэлектрическим парком в мире по показателю установленной мощности. За ним следуют канадская электростанция Sarnia (97 МВт), итальянская Montalto di Castro (84,2 МВт) и немецкая Finsterwalde (80,7 МВт).

Замыкает мировую пятерку крупнейших фотоэлектрических парков другой проект Activ Solar в Крыму – 80-мегаваттная электростанция "Охотниково", инсталлированная девелопером также в уходящем году в Сакском районе полуострова, отмечается в релизе. Парк "Охотниково" на данный момент является самым мощным в Центральной и Восточной Европе.

"Завершение проекта "Перово" является огромнейшим достижением для Activ Solar, так как будучи крупнейшим реализованным проектом на сегодняшний день, он является доказательством наших организационных и исполнительных возможностей в сложной глобальной экономической среде. Мы гордимся качеством проделанной работы и стремлением нашей команды в достижении успешного результата в течение короткого периода времени", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора Activ Solar Кавэ Эртефая.

Установленная мощность "Перово" эквивалента пиковым нагрузкам в энергосистеме рядом расположенного Симферополя, то есть электростанция в светлое время суток может производить столько же электроэнергии, сколько потребляет город в период максимальных нагрузок, что значительно повысит надежность и качество электроснабжения всего региона, отметили в компании.

Инсталляция из 440 тысяч наземных фотоэлектрических (PV) модулей на площади в более чем 200 га будет ежегодно производить 132,5 млн кВт-ч экологически чистой электроэнергии. Работа парка "Перово", по данным Activ Solar, также позволит сократить выбросы углекислого газа на 105 тысяч тонн в год.

Парк "Перово" был построен в рекордные сроки – за семь месяцев. Реализация этого проекта позволила создать более 800 новых рабочих мест для местного населения на период строительства, уточнили в компании.

Справочно: Activ Solar реализует масштабные проекты строительства солнечных электростанций на юге Украины с 2010 года. Офисы девелопера, штаб-квартира которого расположена в Вене (Австрия), в настоящее время работают в Киеве, Симферополе и Одессе.

В конце прошлого года компания начала реализацию пилотного проекта – строительство гелиоэлектростанции "Родниковое" на 7,5 МВт в Крыму, а завершила его в начале нынешнего года.

Activ Solar также владеет АО "Завод Полупроводников" (Запорожье), которое производит поликристаллический кремний, базовое сырье для гелиоэнергетики и полупроводниковой промышленности.