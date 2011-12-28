«Энергоатом» начал производство комплектующих для ТВС

Обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» «Атомэнергомаш» выпустило первую опытную партию комплектующих изделий - головок и хвостовиков для тепловыделяющих сборок (ТВС) производства ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южно-Украинской АЭС.

Согласно сообщению, два комплекта образцов выпущены на ремонтно-механическом заводе (РМЗ) «Атомэнергомаша», созданном на базе инструментального производства Южно-Украинской АЭС.

Выпуск опытных образцов осуществлен в рамках очередного этапа квалификации производства. 27 декабря специалисты топливной компании «ТВЭЛ» подтвердили, что опытные образцы отвечают требованиям системы качества. Кроме того, Государственный центр регулирования качества поставок и услуг выдал РМЗ сертификат, подтверждающий способность предприятия выпускать комплектующие ТВС.

В I квартале 2012 года завод планирует пройти заключительный этап квалификации производства, выпустив опытную партию в составе четырех комплектов головок и хвостовиков, которые будут переданы «ТВЭЛу» для дальнейшей комплектации и испытания.

Как сообщал УНИАН, в августе т.г. «Атомэнергомаш» завершил монтаж и ввел в эксплуатацию линию по производству комплектующих для топливных сборок на базе ремонтно-механического завода при Южно-Украинской АЭС.

Справка УНИАН. На производство ядерного топлива для АЭС Украины необходимо примерно 500-600 комплектующих в год. Предполагается, что все они в будущем будут изготавливаться на площадке РМЗ ОП «Атомэнергомаш» и поставляться в ОАО «ТВЭЛ» для использования при фабрикации ядерного топлива, которое в рамках контракта будет поступать на отечественные атомные станции.