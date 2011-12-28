ООН провозгласила 2012 год международным годом устойчивой энергетики

Генеральная Ассамблея ООН в знак признания важности энергетики для устойчивого развития провозгласила 2012 год Международным годом устойчивой энергетики для всех.

Об этом сообщается на официальном сайте организации, со ссылкой на соответствующее решение, принятое в ходе 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ассамблея рекомендовала всем государствам-членам, системе ООН воспользоваться проведением года для повышения уровня осведомленности о важности решения вопросов, связанных с охватом всех современным энергоснабжением, доступом к недорогостоящим энергоресурсам, энергоэффективностью и экологичностью источников энергии и энергопользования.

По данным ООН, сегодня 1,4 миллиарда человек все еще не имеют доступа к современным источникам энергии. В этой связи Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун выступил с инициативой «Устойчивая энергетика для всех». Она предусматривает решение к 2030 году трех взаимозависимых задач: обеспечение всеобщего доступа к современным энергетическим услугам; снижение интенсивности мирового энергопотребления на 40%; увеличение доли возобновляемых источников энергии в мире до 30%.

Продвижение устойчивого энергетического развития крайне важно для ликвидации бедности, защиты здоровья населения, обеспечения доступа к образованию, создания рабочих мест и продвижения экономического развития в целом.

Конференция по устойчивому развитию («Рио 2012»), которая пройдет в следующем году в Бразилии, станет хорошей возможность мобилизовать поддержку развития экологически чистых источников энергии, доступных для всех, отмечается в сообщении организации.