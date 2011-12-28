«Нафтогаз» полностью оплатил «Газпрому» ноябрьские поставки газа
НАК «Нафтогаз Украины» полностью оплатила российскому «Газпрому» ноябрьские поставки газа.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление информации российского холдинга.
Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» 7 декабря частично расплатился с российским «Газпромом» в рублях за газ, поставленный в ноябре.
Тогда из 972,21 млрд. долл., которые необходимо заплатить, компания перечислила «Газпрому» 210 млн. долл. и 7,2 млрд. руб.
Согласно дополнениям к действующим контрактам, подписанным 5 декабря 2011 года, НАК «Нафтогаз Украины» имеет право производить расчеты за импортированный природный газ в рублях и долларах в подходящей ей пропорции до 28-го числа следующего за отчетным месяца.
Цена природного газа для Украины в четвертом квартале 2011 года составляет около 400 долл. за тысячу кубометров.