Нефть торгуется разнонаправленно. Рынок ждет данные из США

На мировых торгах в четверг, 29 декабря, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне опасений за еврозону, а также в ожидании статданных из США.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,08 доллара, или на 0,08% - до 99,44 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,13 доллара, или на 0,12%, - до 107,43 доллара за баррель.

Негативное влияние на мировые рынки оказало сообщение ЕЦБ о рекордном объеме депозитов банков еврозоны, который за неделю, завершившуюся 23 декабря, вырос на 214,1 миллиарда евро - до 879 миллиарда евро. Как считают аналитики, это может свидетельствовать о сохраняющихся проблемах с ликвидностью у европейских финансовых организаций, передает Bloomberg.

Министерство энергетики США перенесло дату публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США на четверг в связи с тем, что понедельник был выходным днем. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что ожидает увеличения запасов нефти до 554 миллионов баррелей.