Новый состав ВР расторгнет договор о газовом консорциуме с Россией - Яценюк
09:41, 29 декабря 2011Энергетика
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Лидер партии "Фронт Змін" Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что в случае подписания соглашения о газотранспортном консорциуме с Россией, новый состав Верховной Рады Украины расторгнет этот договор.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом политик заявил в эфире ТВі.
"Если Украина подпишет с Россией газотранспортный консорциум, то он просуществует ровно до того, как будет сформирована новая Верховная Рада. Мы разорвем двустороннее соглашение с нашими российскими партнерами о газотранспортном консорциуме, и здесь дискуссии не будет никакой", – сказал А.ЯЦЕНЮК.
По его словам, таким образом Украина будет возвращать в свою собственность свои национальные активы.
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