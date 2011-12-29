Новый состав ВР расторгнет договор о газовом консорциуме с Россией - Яценюк

Лидер партии "Фронт Змін" Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что в случае подписания соглашения о газотранспортном консорциуме с Россией, новый состав Верховной Рады Украины расторгнет этот договор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом политик заявил в эфире ТВі.

"Если Украина подпишет с Россией газотранспортный консорциум, то он просуществует ровно до того, как будет сформирована новая Верховная Рада. Мы разорвем двустороннее соглашение с нашими российскими партнерами о газотранспортном консорциуме, и здесь дискуссии не будет никакой", – сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, таким образом Украина будет возвращать в свою собственность свои национальные активы.