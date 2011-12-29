Россия с 1 января снизит пошлину на экспорт нефти

Экспортная пошлина на нефть из РФ с 1 января 2012 года снизится на 9,1 доллара, или на 2,2% - до 397,5 долл. за тонну с 406,6 долл. за тонну в декабре.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в "Российской газете", передает РИА Новости.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия с 1 января снизится на 6,8 доллара - до 194,1 доллара за тонну с 200,9 доллара за тонну в декабре.

Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в январе составит 262,3 доллара против 268,3 доллара за тонну в декабре, повышенная экспортная пошлина на бензин - 357,7 доллара против декабрьских 365,9 доллара за тонну.

Пошлина на пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен и прочие сжиженные газы составит с 1 января 201 доллар за тонну.

Система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты "60-66"введена в РФ с 1 октября 2011 года. Новая формула расчета пошлины на нефть учитывает не 65% от разницы между ценой мониторинга и ценой нефти в 182,5 доллара за тонну, а 60%. Ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицированы на уровне 66% от пошлины на нефть, при этом сохраняется повышенный уровень пошлины на экспорт бензина - 90% от пошлины на нефть. С 2015 года ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты будут повышены до уровня пошлины на сырую нефть.