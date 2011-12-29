Украина отказалась от экспорта нефти и газа

Кабинет министров Украины своим постановлением установил квоту на экспорт сырой нефти украинского происхождения в 2012 году на уровне 0 тонн. Квота на экспорт природного газа украинского происхождения пока не определена.

Соответствующее постановление Кабмина (№1360 от 26 декабря) обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, квоту на экспорт природного газа украинского происхождения предполагается установить в соответствии с прогнозным годовым балансом поступления и распределения природного газа, утвержденным Кабинетом министров.

В постановлении также отмечено, что в случае повышения квоты на экспорт нефти соответствующие лицензии будут выдаваться с учетом решения специальной комиссии, созданной Министерством экономического развития и торговли.

В 2010 и 2011 годах природный газ и нефть украинского происхождения входили в перечень товаров, подлежащих лицензированию, но объем квот по их экспорту не утверждался.

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-сентябре Украина не осуществляла экспорт природного газа и сырой нефти с газовым конденсатом.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 июня 2011 года разрешила экспорт украинского природного газа. Закон «Об основах функционирования рынка природного газа» был дополнен положением, разрешающим НАК «Нафтогаз Украины» и его дочерним предприятиям экспортировать добываемый в стране природный газ в объеме, утверждаемом профильным министерством.