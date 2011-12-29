Киевсовет принял программу модернизации теплоэнергетики столицы

Киевсовет принял «Региональную программу модернизации коммунальной теплоэнергетики и системы теплоснабжения Киева на 2011-2015 годы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как заявил начальник Главного управления энергетики, энергоэффективности и энергосбережения Вячеслав ЛИСОВИК, утвержденная программа позволит комплексно решить проблемы систем теплоснабжения города.

«Решение существующих проблем системы теплоснабжения столицы требует комплексного подхода к внедрению энергосберегающих и экологически эффективных технологий. А поставки и потребление всех видов энергоносителей не только обеспечат сокращение расходов первичных энергоносителей, но и уменьшит себестоимость выработанной энергии и экологическое загрязнение города», – сказал В.ЛИСОВИК.

В частности, программой предусмотрена замена старых малоэффективных котлов новыми с КПД не ниже 93%, устаревших горелок современными с соответствующей автоматизацией процессов сжигания природного газа в котлах и замена тепловых сетей предварительно изолированными.

Кроме того, будут установлены утилизаторы тепла и тепловые насосы, оптимизировано теплоснабжение с закрытием низкоэффективных котельных и переключением нагрузки на другие котельные.

Также планируется установка приборов учета тепловой энергии на котельных, энергоэкономичных насосов и современных приборов и систем диагностики на объектах коммунальной теплоэнергетики.

В течение нескольких последующих лет профильное управление также планирует постепенно ликвидировать центральные тепловые пункты, и в каждом доме установить автоматизированные индивидуальные.

Более того, программой предусмотрено проведение работ по термосанации зданий жилищно-коммунального фонда и уменьшение расходов, связанных с нарушением термоизоляции зданий.

По словам В.ЛИСОВИКА, реализация мероприятий программы позволит повысить экономическую и энергетическую эффективность и надежность функционирования коммунальной теплоэнергетики в целом.

«Мы уменьшим степень риска возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и на инженерных сооружениях, повысим качество предоставления услуг по централизованному отоплению и поставкам горячей воды. Кроме того, мы планируем оснастить жилищный фонд средствами учета и регулирования тепловой энергии и постепенно перейти на проведение расчетов за реально потребленную тепловую энергию», – заметил В.ЛИСОВИК и добавил, что утверждение программы будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль коммунальной теплоэнергетики.