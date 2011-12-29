«Киевэнерго» Ахметова договорилось с ОСМД

Руководители ОСМД и ЖСК, заявившие о желании прекратить действие договоров купли-продажи тепловой энергии с «Киевэнерго» с 1 января 2012 года, отказались от таких планов. Об этом они заявили 27 декабря на встрече с генеральным директором ПАО «Киевэнерго» Эдуардом Соколовским, информирует пресс-служба столичной энергокомпании.

«Чтобы не допустить прекращения поставки тепла жителям, руководители ОСМД и ЖСК согласились отозвать свои письма и продолжить действия существующих договоров», - говорится в сообщении. Представители ОСМД отметили, что на самом деле не заинтересованы в расторжении договоров с «Киевэнерго». Причиной написания письма с предложением компании перейти на прямые отношения с собственниками квартир стала безысходная ситуация с разницей в начислении платы за горячее водоснабжение. «Досадно, что и потребители, и поставщики тепла стали заложниками несовершенного законодательства, которое не дает ответа на многие вопросы по правоотношениям в сфере коммунальных услуг. Решать их стороны могут только совместными усилиями путем конструктивного диалога и подготовки законодательных инициатив с последующим лоббированием их принятия», — отметил Э.Соколовский. По мнению экспертов, нуждаются в совершенствовании принципы начисления платы за горячее водоснабжение, которые приводят к разнице в тарифах. Требуют урегулирования проблемы определения исполнителя услуг по центральному отоплению (ЦО) и горячему водоснабжению (ГВС) в жилом фонде, компенсации для «Киевэнерго» разницы между себестоимостью производства тепла и действующими тарифами на него, применения к ОСМД и ЖСК штрафных санкций без законодательно урегулированных источников погашения. «Киевэнерго» будет информировать ОСМД и ЖСК по всем этапам пилотного проекта по выполнению функций исполнителя услуг по ЦО и ГВС, который начат в апреле 2011 года в микрорайонах котельных «Переулок Демеевский, 3» и «Ул. Китаевская, 22» в Голосеевском районе. На сегодняшний день компания выполнила все необходимые технические, а также большинство юридических требований, чтобы стать исполнителем соответствующих услуг. В «Киевэнерго» в октябре 2011 года создан Совет ОСМД, который займется, в частности, разработкой предложений по возможному изменению договорных отношений. По состоянию на 1 декабря 2011 года компания заключила договора на поставку тепловой энергии с 1067 ОСМД и ЖСК. Как сообщалось, представители нескольких ОСМД 22 декабря написали письмо Ринату Ахметову по поводу возможности «Киевэнерго» отключить им горячую воду в случае разрыва в одностороннем порядке договоров на поставку тепла. В «Киевэнерго» пояснили, что не имеют права поставлять тепло ОСМД и ЖСК без соответствующих правовых оснований, а для заключения прямых договоров с потребителями у компании нет юридической базы. 71,82% «Киевэнерго» принадлежит компании ДТЭК группы СКМ Рината Ахметова.