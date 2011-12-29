Резкого повышения цен на бензин в следующем году не будет – эксперт

Резкого повышения цен на бензин в 2012 году не будет в связи с отказом от введения пошлин на импорт нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, именно с введением пошлин на импорт бензина связывали основной риск резкого роста цен на топливо в следующем году.

«С принятием данного решения роста мы не ожидаем, поэтому потребитель в данном случае может не переживать за цены», - сообщил эксперт.

Кроме того, С.КУЮН отметил, что данное решение несет позитив и для участников рынка, а также государства в целом, потому что сохраняется диверсифицированная структура поставок энергоносителей в Украину.

«На рынок нефтепродуктов топливо поступает из 15 источников, таким образом, рынок не зависит от одного поставщика. Если бы пошлины были, мы бы стали зависеть от двух поставщиков нефти – России и Азербайджана, - которым не составляет сложности договориться между собой, что в любом случае являлось бы риском для нас», - объяснил он.

Поэтому, сохраняя диверсифицированную структуру поставок нефтепродуктов, «можно абсолютно не переживать за то, что рынок останется без топлива или без каких-то марок», - добавил С.КУЮН.

Он также отметил, что пошлины в первую очередь ударили бы по поставкам качественного бензина. «Соответственно, если эта спецмера не принята, мы можем рассчитывать на то, что поставки высококачественных топлив сохранятся и, значит, интересы потребителя будут соблюдены», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины (МКМТ) прекратила специальное расследование в отношении импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензин марок А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного топлива, мазута, печного топлива, сжиженного газа, битума дорожного, масла) независимо от страны происхождения и экспорта без применения специальных мер.

Напомним, 24 января 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину.

В октябре 2001 года комиссия продлила на 60 дней специальное расследование.

Инициатором спецрасследования являлось Минэнергоугля по ходатайству украинских НПЗ. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производства.