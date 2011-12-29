«Уголь Украины» привлек у "Укрэксимбанка" кредитные линии на 1 млрд. грн.

Государственное предприятие «Уголь Украины» привлекло в ПАО «Государственный экспортно-импортный банк» («Укрэксимбанк») 2 кредитные линии в размере 500 млн. грн. каждая.

Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих открытых торгов, обнародованном госпредприятием на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, по условиям договора, подписанного 23 декабря, линии привлекаются на год под 21,25% годовых. Стоимость услуг банка по каждой линии составит 106,25 млн. грн. (с НДС).

Целью привлечения заемных средств в тендерной документации указано пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности.

Кредит привлекается под залог имущественных прав по договорам поставки угля.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. «Уголь Украины» уже привлекал у "Укрэксимбанка" кредитные средства на общую сумму 1 млрд. грн. под 18% годовых.

Кроме того, в ноябре предприятие привлекло у "Проминвестбанка" линию в размере 500 млн. грн. под 19,5%.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 октября 2010 года активы банка составляли 68,978 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 51,963 млрд. грн., обязательства – 51,543 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал –17,435 млрд. грн.

По итогам января-сентября 2010 года прибыль «Укрэксимбанка» составила 34,753 млн. грн.