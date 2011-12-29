НКРЭ повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на 3,15%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на январь в среднем на 3,15% по сравнению с действующими в декабре.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее решение регулятора от 23 декабря 2011 года.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения в январе вырастет на 4% - до 69,81 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 2,3% - до 89,62 коп. за кВт/ч (без НДС).

Как сообщал УНИАН, в 2011 году розничные тарифы на электроэнергию в Украине выросли для потребителей первого класса напряжения на 16,7% - с 57,47 коп. за кВт/ч в январе до 67,1 коп. за кВт/ч в декабре, для потребителей второго класса - на 21,6% - с 72,03 коп. за кВт/ч в январе до 87,62 коп. за кВт/ч в декабре.