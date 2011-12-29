«Укрнафта» планирует в 2012 году инвестировать в бурение не менее 425 млн. грн.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ПАО «Укрнафта» планирует в 2012 году инвестировать в бурение не менее 425,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что компания завершила работу над планом капитальных инвестиций в добычу нефти и газа на 2012 год.

Целью плана является стабилизация показателей добычи в 2012 году и создание основы для роста производства в последующие годы за счёт применения современных управленческих подходов и технологий разработки месторождений. Наряду с этим, будет повышена дисциплина при распределении инвестиционных ресурсов.

В плане инвестиций на 2012 год сделан акцент на более активном использовании таких современных технологий, как горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта (ГРП), 3D-сейсмика, а также мер, направленных на оптимизацию разработки месторождений компании.

Компания отмечает, что в 2012 году начнёт реализацию не менее 16 проектов новых нефтяных скважин, включая 9 горизонтальных. Реализация плана также позволит поддержать показатели добычи газа за счет реализации ряда проектов газоконденсатных скважин и дополнительных объемов попутного газа, который будет добыт из новых нефтяных скважин. Своевременность реализации программы бурения будет зависеть от сроков завершения процедур землеотвода (соответствующая работа уже ведётся компанией).

Вместе с тем, в 2012 году «Укрнафта» планирует осуществить более 80 операций ГРП на нефтяных скважинах по сравнению с 46 в 2011 г. Большая часть программы ГРП будет осуществлена с привлечением собственного оборудования компании; для проведения мощных ГРП будут привлекаться международные подрядчики. Ряд операций ГРП предполагается провести на газовых и газоконденсатных скважинах. Также предусмотрено вложение средств в модернизацию флота ГРП "Укрнафты", что позволит привести операционные характеристики данного оборудования в соответствие с требованиями новой рабочей программы ГРП.

Кроме того, компания видит существенный потенциал наращивания добычи за счёт оптимизации управления существующими активами. План на 2012 г. включает меры, направленные на повышение качества капитальных ремонтов скважин и сокращение их сроков, оптимизацию использования систем механизированной добычи и заводнения.

Компания также планирует существенно увеличить вложения в 3D-сейсморазведку: в 2012 г. предполагается осуществить соответствующие работы на девяти месторождениях. Наличие данных 3D-сейсмики критически важно для понимания геологии активов "Укрнафты". Запланированные инвестиции в сфере геологии и геофизики также включают приобретение современного программного обеспечения для моделирования нефтегазоносных коллекторов.

Также в 2012 году компания намерена модернизировать, как минимум, две имеющиеся тяжелые буровые установки «Уралмаш-3Д». Для строительства новых скважин на неглубоких месторождениях планируется задействовать современную мобильную буровую установку. План капитальных инвестиций в производство на 2012 год также включает 52 проекта капитального строительства, реализация которых необходима для поддержания операционной деятельности "Укрнафты".

В настоящее время «Укрнафта» рассматривает возможные варианты привлечения технологических и финансовых партнёров для максимально эффективной реализации некоторых из вышеперечисленных проектов.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2010 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2009 годом – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.