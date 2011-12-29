НКРЭ сохранила на 2012 год цену на газ собственной добычи для трех компаний

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), сохранила на 2012 год цену реализации газа собственной добычи для ПАО «Укрнафта», ДК «Укргазвыдобування» и ГАО «Черноморнефтегаз».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на внеочередном заседании в четверг.

Согласно решению, в частности, цена газа собственной добычи для «Укрнафты» составит 458 грн. за тыс. куб. м (без НДС), для «Укргазвыдобування»

- 350 грн за тыс. куб. м (без НДС), для «Черноморнефтегаза» - 456 грн за тыс. куб. м (без НДС).

Как сообщал УНИАН, в последний раз цена реализации газа собственной добычи для указанных компаний пересматривалась в июле 2010 года. Тогда цена реализации газа собственной добычи для «Укрнафты» выросла в 2,2 раза - до 458 грн. за тыс. куб. м (без НДС), для «Укргазвыдобування» - в 1,8 раза, до 350 грн за тыс. куб. м (без НДС), для «Черноморнефтегаза» - в 1,6 раза, до 456 грн за тыс. куб. м (без НДС).

Газ собственной добычи реализуется для нужд населения.