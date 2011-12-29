«Голден Деррик» приобрела лицензию на разработку нефтегазовой площади в Полтавской области

ООО «Голден Деррик» (г. Киев) приобрело на первом в 2011 году аукционе, проведенном Государственной службой геологии и недр Украины, специальное разрешение (лицензию) на геологическое изучение, в т.ч. опытно-промышленную разработку, нефтегазовой площади Морозовская (Полтавская обл.) за 1,812 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы геологии и недр Украины.

Отмечается, что всего на аукцион было предложено 14 участков. Два объекта были сняты с торгов из-за недостаточного количества заявителей, еще два – из-за отсутствия заявителей. В аукционе приняли участие 22 компании.

По результатам аукциона было продано 10 участков на общую сумму 5,85 млн. грн. Базовая цена выставленных на аукцион лотов составляла 5,664 млн. грн.

Напомним, 30 ноября 2011 года правительство утвердило два постановления о проведении конкурса на заключение соглашения о разделе продукции, которая будет добываться в пределах нефтегазовых участков Юзовская (Донецкая и Харьковская области) и Олеская (Львовская область). Аукцион должен состояться в конце марта 2012 года.