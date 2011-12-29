НКРЭ сохранила цены реализации «Укрнафтой» газа в 2012 году по договорам о СД

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, сохранила цены реализации добываемого в 2012 году ОАО "Укрнафта" (г. Киев) природного газа в рамках договоров о совместной деятельности на уровне, утвержденном для 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения комиссия приняла на заседании в четверг, 29 декабря.

В частности, в рамках договора о СД №999/97 от 24 декабря 1997 года "Укрнафты" с

"Моментум Энтерпрайзис Лтд" (Кипр) цена на газ оставлена на уровне 553 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

В рамках договора о СД №35/809 от 20 июля 2004 года "Укрнафты" с "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" (Великобритания) цена на газ переутверждена на уровне 412 грн. за тыс. куб. м (без НДС),

В рамках договора о СД №5/56 от 21 декабря 2000 года нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Полтаванафтогаз" с ООО "Надра-Инвест" (Украина) цена на газ переутверждена на уровне 928 грн. за тыс. куб. м (без НДС),

При этом себестоимость добычи газа для "Моментум Энтерпрайзис" повышена с 421,8 грн до 456,89 грн за тыс. куб. м, для Regal Petrolium - с 305,95 грн до 341,96 грн за тыс. куб. м, для "Надра Инвест" - с 829,28 грн до 834,2 грн за тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в последний раз цены реализации газа собственной добычи, добываемого «Укрнафтой», по договорам о совместной деятельности пересматривались в декабре 2010 года. Тогда они были увеличены в среднем в 2,2 раза.