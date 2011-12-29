Украина готова к рассмотрению газового спора в Международном арбитраже

Украина готова рассматривать газовый спор с Россией в Международном арбитраже, если двусторонние переговоры не приведут к снижению цены на газ.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе общения с пользователями социальной сети Facebook.

«Украина готова к рассмотрению нашего спора в Международном арбитраже. Но мы рассчитываем на то, что если в отношениях между стратегическим партнерами не будет достигнуто взаимопонимание, то тогда такая возможность для нас остается единственной возможностью», - сказал Н.АЗАРОВ.

Однако при этом он в очередной раз высказал надежду, что спор может быть решен в ходе двусторонних переговоров.

«Но до этого (обращения в арбитраж – УНИАН) мы хотим договориться, если мы действительно являемся стратегическими партнерами», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина безрезультатно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ. Очередной раунд переговоров планируется начать 15 января 2012 года.

В ходе переговоров стороны неоднократно были близки к развязке спорных вопросов, однако всякий раз достижение договоренностей срывалось.

В конце октября 2011 года стороны также были близки к решению вопроса и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что Украина больше не планирует оспаривать в международных судах газовые соглашения с Россией, подписанные в январе 2009 года.

Вместе с тем, 23 декабря премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ главным препятствием в газовых переговорах с Россией назвал желание РФ сохранить преимущество, определенное действующим контрактом по купле-продаже газа.