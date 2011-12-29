Нефтетрейдер «Параллель» намерен открыть более 50 новых АЗК

ООО «Параллель-М ЛТД» (г. Донецк) намерено до конца 2012 года открыть более 50 новых автозаправочных комплексов (АЗК) под одноименной ТМ.

Об этом сообщила генеральный директор компании «Параллель» Елена ХИЛИЕНКО в ходе онлайн-конференции.

«Есть планы открыть минимум 50 новых АЗК под ТМ «Параллель» до конца 2012 года, укрепить позиций на рынке Луганской области, сохранить и упрочнить лидерство на донецком рынке, выйти в соседние регионы», - сказала глава компании.

При этом она добавила, что в 2012 году компания также намерена модернизировать систему контроля качества, приобрести новое оборудование в лабораторию (только до конца 2011 года инвестиции составят 1,5 млн. грн.), повысить стандарты работы персонала АЗС.

Также Е.ХИЛИЕНКО отметила, что в ближайшем будущем компания планирует открытие АЗС по принципу самообслуживания.

Справка УНИАН. ООО «Параллель-М ЛТД» (г. Донецк) основано в 1995 г. Розничная сеть компании, по состоянию на декабрь 2011 г., состояла из 80 АЗК, 4 из них – под ТМ «Гефест», 75 – под ТМ «Параллель» и 1 АЗК под ТМ PitStop.

Через данные сети АЗС и АЗК компания реализует моторное топливо, в том числе сжиженный газ, фирменные нефтепродукты под брендом Perfekt. В распоряжении трейдера имеются две нефтебазы в Донецке и Шахтерске, собственный парк современных бензовозов и газовозов.

Компания также осуществляет оптовую торговлю топливом, оказывает услуги по хранению и транспортировке топлива, исследованию нефтепродуктов в собственной аккредитованной лаборатории качества топлива.

ООО «Параллель-М ЛТД» контролирует компания Parallel Nafta Ltd. - дочерняя компания СКМ.