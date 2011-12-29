ЭИК вложит более 5 млн. евро в разработку месторождения бурого угля в Черкасской области

ООО «Энергетическая инвестиционная компания» (г. Киев, ЭИК) намерено вложить более 5 млн. евро в разработку и освоение Мокрокалыгорского месторождения бурого угля (Черкасская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, инвестиции в разработку месторождения компания планирует осуществить в три этапа. На первом этапе на мероприятия, связанные с запуском и организацией добычи открытым способом, планируется направить 2 млн. евро. При этом первичные инвестиции компании, включая покупку специального разрешения, на недропользование на месторождении уже составили около 1 млн. грн. В дальнейшем компания планирует строительство линии по переработке бурого угля на гуминовые удобрения стоимостью около 3 млн. евро. Также ЭИК изучает возможность сооружения в дальнейшем приразрезной ТЭС на буром угле установленной мощностью до 300 МВт.

По оценкам ЭИК, промышленные запасы Мокрокалыгорского месторождения составляют порядка 7,6 млн. тонн бурого угля. Компания планирует добывать 100 тыс. тонн бурого угля в год, постепенно увеличивая этот показатель до 300 тыс. тонн в год к 2015 году.

Спецразрешение (лицензию) на недропользование на Мокрокалыгорское месторождение компания приобрела за 658 тыс. грн. 27 декабря на первом в этом году аукционе, организованном Государственной службой геологии и недр Украины.

Справка УНИАН. ООО «Энергетическая инвестиционная компания» (ЭИК), созданное в 2010 году, специализируется на добыче и поставках бурого угля. Доля рынка компании в данном сегменте Украины составляет 90%. Мощности предприятия позволяют добывать и продавать до 600 тыс. тонн бурого угля в год.