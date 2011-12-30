Россия в газовых переговорах не выдвигает политические требования, утверждает Азаров

Россия в ходе переговоров с Украиной о пересмотре газовых контрактов 2009 года не выдвигает никаких политических требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в программе "Экзамен для власти" на Первом национальном телеканале.

"Никакой политики в этом деле российские руководители перед нами не ставят и не видят", – заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ заявил, что газовые соглашения 2009 года не отвечают уровню стратегического партнерства между Украиной и Российской Федерацией.

Кроме того, во время общения с пользователями социальной сети Facebook он заявил, что Украина готова рассматривать газовый спор с Россией в Международном арбитраже, если двусторонние переговоры не приведут к снижению цены на газ.

Справка УНИАН. Украина безрезультатно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ. Очередной раунд переговоров планируется начать 15 января 2012 года.

В ходе переговоров стороны неоднократно были близки к развязке спорных вопросов, однако всякий раз достижение договоренностей срывалось.

В конце октября 2011 года стороны также были близки к решению вопроса и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что Украина больше не планирует оспаривать в международных судах газовые соглашения с Россией, подписанные в январе 2009 года.

Вместе с тем, 23 декабря премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ главным препятствием в газовых переговорах с Россией назвал желание РФ сохранить преимущество, определенное действующим контрактом по купле-продаже газа.