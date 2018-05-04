Турецкий гамбит «Газпрома» еще не означает мат Украине

«Газпром» официально заявил о том, что Анкара, после нескольких лет безуспешных переговоров, наконец, дала «зеленый свет» прокладке газопровода «Южный поток» через исключительную экономическую зону Турции. Хотя «Газпром» и не раскрывает детали подписанных соглашений, но абсолютно ясно, что речь идет о серьезных уступках России в вопросе поставок газа в Турцию. Все это напоминает шахматную комбинацию под названием гамбит, когда один из игроков жертвует фигурой для достижения каких-то стратегических преимуществ в партии. В данном случае основная выгода «Газпрома» просматривается на украинском направлении, а именно: в получении убийственного аргумента в переговорах о создании СП по управлению газотранспортной системой. Начало строительства «Южного потока» и выход на проектную мощность прокачки «Северного потока» в теории может привести к снижению объемов транспортировки российского газа в Европу через нашу ГТС до таких размеров, которые уже будут не в состоянии обеспечить ее рентабельность. Однако украинской власти не стоит спешить с признанием своего поражения и сдавать газовую трубу на российских условиях. Может оказаться, что турки играют свою собственную партию, а «Газпром» пытается выдать желаемое за действительное, не имея на самом деле возможности поставить Украине мат...

«Южный» Турции не нужен

Накануне визита главы «Газпрома» Алексея Миллера в турецкую столицу в СМИ широко разошелся его комментарий, в котором он впервые признал, что судьба проекта «Южный поток» полностью зависит от переговоров с Украиной. Из высказывания главы российского концерна следовало, что если Москва и Киев договорятся о создании СП по управлению украинской газотранспортной системой, то от «Южного потока» могут вообще отказаться. И это после того, как в «Газпроме» не уставали твердить, что «Южный поток» является стратегическим проектом, и его реализация будет осуществляться, не зависимо от результатов переговоров с Украиной и другими странами-транзитерами газа. Казалось, что украинской власти дают недвусмысленный сигнал - Россия готова заморозить проект прокладки газопровода по дну Черного моря в обмен на газотранспортную систему Украины. Но разрешение на строительство трубы от турецких властей получено, по крайней мере так трактует подписанные в Анкаре документы Владимир Путин и руководство «Газпрома», а значит Украине ничего не остается, как выбросить белый флаг и уже 15 января в ходе очередного раунда переговоров согласиться на поставленные Москвой условия. То есть, приступить к созданию совместного предприятия по управлению ГТС с «Газпромом». Но речь идет отнюдь не о 50% акций СП. Комментируя ход газовых переговоров, премьер-министр Николай Азаров признал, что уступки, которых требует российская сторона за снижение цены на газ, слишком высоки и неприемлемы для Украины. Он так и не уточнил, чего же хотят в Кремле, но, похоже, что СП далеко не самое жесткое из российских требований. Как бы то ни было, а все идет к тому, что снижение цены на газ в следующем году обойдется Украине не дешевле, чем 100-долларовая скидка по результатам харьковских соглашений 2010 года.

Между тем, по мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута, в отношении российско-турецких договоренностей по «Южному потоку» пока рано делать окончательные оценки. «Я по-прежнему утверждаю, что никакого окончательного согласия Турции на строительство газопровода в ее эксклюзивной экономической зоне не получено. В каком формате и какими словами был прописан российско-турецкий меморандум о взаимопонимании, пока никто не знает. Да, Турция могла дать согласие на строительство газопровода, но пока соответствующий документ не будет опубликован и проанализирован Европейской комиссией, говорить о конкретике не следует. Нужно помнить, что Россия хочет получить статус эксклюзивного поставщика газа через «Южный поток», основным владельцем которого она будет одновременно являться, а это противоречит Третьему энергетическому пакету европейского законодательства. Поэтому даже если предположить, что разрешение от Турции будет получено, проект упрется в законодательство ЕС.

Нельзя забывать и том, что турки прекрасно понимают - ресурсная база «Южного потока» находится в том же каспийском бассейне, на обеспечение транзита газа из которого претендуют они сами. Как известно, Турция очень заинтересована в реализации совместного с Азербайджаном проекта по строительству газопровода Nabucco, который, пройдя по территории Турции, свяжет азербайджанские газовые месторождения с Европой. Предоставление России разрешения на строительство «Южного потока» равносильно тому, что турки отказываются претендовать на роль основного транзитера газа в черноморском регионе в пользу России», - подчеркнул эксперт.

А.Нарбут считает, что подписание Турцией каких-либо документов с РФ по поводу «Южного потока» являются тонкой политической игрой, которую ведет Анкара. «У Турции есть не только возможность, но и умение вести такую игру с россиянами, отстаивая собственные интересы в энергетике», - считает эксперт. Он не исключает, что турецкие власти могли получить от России серьезные преференции по условиям поставок газа в 2012 году в обмен на декларацию своей лояльности к «Южному потоку». При этом обе стороны прекрасно понимают, что данный проект никогда не будет реализован, но еще на какое-то время останется козырем в российской газовой политике.

Болгарский фактор

Но ведь не только от Турции зависила судьба «Юного потока», важную роль тут играла и позиция Болгарии, к побережью которой должна была быть проложена российская газовая труба. Втянуть Софию в этот проект Москве тоже было очень не просто, однако в 2010 году правительство Болгарии все таки объявило «Южный поток» объектом национального значения. Возможно, тут возобладали аргументы «Газпрома», который пророчил болгарам ключевую роль в поставках российского газа в страны Южной и Центральной Европы, а возможно и другие факторы. Болгария является для России совсем не простым партнером в энергетических вопросах. Совсем недавно между Москвой и Софией возникли трения в связи с отказом Болгарии участвовать в строительстве нефтепровода «Бургас–Александруполис». «Я уважаю господина Шматко (министр энергетики РФ – ред.), я желаю ему счастливого Рождества и Нового года. Но Россия не получит от нас ни единого лева за проект «Бургас–Александруполис»», – заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

А.Нарбут убежден, что Болгария, как и Турция, тоже ведет свою игру с «Газпромом», добиваясь от россиян определенных уступок в обмен на поддержку «Южного потока». «Все болгарско-российские соглашения по «Южному потоку» не более чем фантомные моменты, которые свидетельствуют только о том, что российский монополист судорожно ищет ходы, которые бы позволили ему довести до конца игру, направленную на получение контроля над украинской ГТС», - считает эксперт.

Подытоживая, он еще раз обратил внимание на высказывание А.Миллера, что судьба «Южного потока» привязана к переговорам с Украиной. «Сегодня есть все основания считать, что «блиц криг» «Газпрома» по установлению контроля над украинской ГТС провалился. Но для нас остается проблемой откровенно слабая игра украинских переговорщиков и низкая платежеспособность «Нафтогаза». Последний фактор приводит к тому, что резерв газа, закачанный в украинские подземные хранилища, используется значительно более быстрыми темпами, чем следовало бы. В результате, к концу зимы, когда температура может стать по настоящему зимней, в наших ПХГ останется слишком мало газа, чтобы спокойно противостоять тому или иному варианту давления «Газпрома», включая снижение объемов поставок в Украину», - подчеркнул эксперт.

Газовая труба не менее важный символ власти, чем президентская булава

Российские эксперты давно убеждали «Газпром» в том, что реализация проекта «Южный поток» теряет всякий смысл, если удастся договориться с Украиной о создании СП по управлению ГТС. Но газовый монополист оставался непреклонным, утверждая, что в любом случае осуществит задуманное, несмотря на затраты. А они, следует признать, немалые даже для «Газпрома». Только прокладка трубы по дну Черного моря оценивается в 10 млрд. евро, а сухопутная часть газопровода будет стоить еще 20 млрд. евро. Опять-таки российские эксперты отмечают, что даже невзирая на возможные затраты по модернизации украинской ГТС, она остается в разы более выгодна, чем подводный газопровод. Но украинская власть не перестает подыгрывать «Газпрому». Даже Президент Виктор Янукович недавно признал, что с вводом обходных трубопроводов ценность нашей системы теряется. Украине, по словам гаранта, не стыдно возвращаться к вопросу о создании газотранспортного консорциума: «Вместо шума, который был о том, что это наше богатство, мы получим металлолом. Я не хочу, чтобы наша ГТС была на обочине, отброшена и никому не была нужна»,- заявил глава государства.

Но как резонно напоминает руководитель энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар, за последние 20 лет наша ГТС уже неоднократно находилась на пороге сдачи россиянам, но сделать последний шаг руководство Украины до сих пор не решилось. «Сейчас украинская власть находится практически в ситуации мягкой политической изоляции со стороны Евросоюза, что привело к безмерному росту аппетитов российской стороны. Речь не идет о том, чтобы на каких-то паритетных началах создавать газотранспортный консорциум, речь идет о том, что Россия хочет все и сразу. Даже если внешне все будет оформлено в приемлемую для общественного мнения упаковку, все равно будут запущены механизмы установления полного контроля «Газпрома» над газотранспортной системой Украины. Именно этот момент является сдерживающим фактором, не позволяющим сделать окончательный шаг с украинской стороны. Все понимают, что дело не ограничится сферой газовой трубы. Хотя мы и видим, что властная команда настроена на сдачу ГТС, но поскольку последнее слово остается за Президентом, то остается надежда, что он не сделает этого шага. Президент понимает, что передача трубы приведет к утрате им большей части своего влияния на экономическую и политическую ситуацию в стране. Это произойдет не сразу, но через несколько лет Москва своего добьется. Если мы сохранили нереформированную экономику с диспропорцией в сторону тяжелых отраслей с высокой энергоемкостью, для которых доля газа в энергобалансе вдвое больше чем в Европе, то у нас из этого вытекает, что ГТС играет важную роль не только в экономике, но и политике. При этом транзитная составляющая украинской трубы не играет ключевой роли, намного важнее то, что контроль над украинской ГТС позволяет взять в управление украинские промышленные активы», - подчеркивает М.Гончар.

Как не крути, а добиться снижения цены российского газа и одновременно сохранить контроль над собственной ГТС Украине будет крайне тяжело. В бюджете-2012 уже заложена средняя цена газа 416 долл. за тысячу кубометров, что соответствует условиям действующих украинско-российских договоренностей. Выдержит ли ее украинская экономика, не понятно, все будет зависеть от глубины рецессии в еврозоне и общемировых экономических процессов. Но сдавать ГТС все равно нельзя, если даже россияне расчертят пунктирами обходных газопроводов всю карту Европы. Продолжая использовать шахматную терминологию, можно сказать, что диспозиция, которая сложилась в переговорах по газу между Киевом и Москвой, похожа на «вечный» шах. То есть, «Газпром», конечно, ставит нам один шах за другим, но у нас всякий раз есть возможность от него уйти, и так до бесконечности. Обычно подобные партии заканчиваются ничьей, главное сохранять выдержку и не реагировать на всевозможные уловки в виде «Южного потока», который хотя и выглядит вторым ферзем, способным поставить мат, но на самом деле находится вне шахматной доски и вряд ли когда-нибудь на нее попадет.

Антон Лосев (УНИАН)