После продолжительного падения нефть набирает в цене. Причина - ситуация в Иране

На мировых торгах в пятницу, 30 декабря, цены на нефть растут на фоне опасений инвесторов относительно возможного сокращения поставок "черного золота", если власти Ирана перекроют Ормузский пролив.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,31 доллара, или на 0,31% - до 99,96 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,09 доллара, или на 0,08%, - до 108,10 доллара за баррель.

В настоящее время ВМС Ирана проводят учения в проливе, которые продлятся до 4 января. Ранее пресс-секретарь иранского МИД Рамин Мехманпараст заявлял, что Тегеран не станет закрывать пролив во время учений. Однако во вторник первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Рахими сказал, что Иран пойдет на закрытие пролива, если страны Запада введут санкции на экспорт нефти из Исламской Республики. Накануне иранский военно-морской флот обнаружил рядом со своей группировкой американский авианосец, что стало поводом для обострения антиамериканской риторики и угрозы закрытия пролива, передает Bloomberg.

В то же время, определенное сдерживающее влияние на динамику котировок нефти оказывают статданные из США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 23 декабря, увеличились на 3,9 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 327,5 миллиона баррелей.