Срок льготного налогообложения природного газа и электроэнергии продлен

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины «О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения природного газа и электрической энергии» (о продлении срока действия).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом продлено на 6 месяцев, то есть до 30 июня 2012 года, действие Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения природного газа и электрической энергии», учитывая продление действия на такой же срок Закона «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию».

При этом Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения природного газа и электрической энергии», в который вносятся изменения, принимался как необходимая мера для предупреждения значительных дополнительных налоговых начислений, которые возникнут в результате реализации положений, предусмотренных в Законе "О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию", принятом для комплексного решения проблемы задолженности между предприятиями топливно-энергетической отрасли.

Как сообщал УНИАН, закон был принят парламентом 22 декабря 2011 года.