Украина просит скидку на газ 9 млрд. долл. в год, оценив ГТС в 20 млрд. долл. – Миллер

Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

Об этом сообщил глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ, передает РИА «Новости».

"Заявочная сумма значительная. Наши украинские друзья назвали стоимость своей газотранспортной системы в районе 20 миллиардов долларов. Это большая сумма с учетом того, что еще потребуется внести большие средства для модернизации", - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, стоимость модернизации украинской ГТС, по разным оценкам, составит от 2-3 до 7-8 миллиардов евро.

"Наши украинские коллеги привязали в переговорах вопрос со скидкой цены на газ. Если считать на объем 40 миллиардов кубометров - тот объем, который Украина должна отбирать в соответствии с действующим контрактом, то скидка была бы в районе 9 миллиардов долларов ежегодно", - добавил глава "Газпрома".

Напомним, Украина безрезультатно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ. Очередной раунд переговоров планируется начать 15 января 2012 года.

Как заявил 29 декабря премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, газовые соглашения 2009 года не отвечают уровню стратегического партнерства между Украиной и Российской Федерацией.