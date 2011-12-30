Путин поручил ускорить переговоры с Украиной по созданию газового СП

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил "Газпрому" как можно быстрее продолжить переговоры с украинской стороной о создании газотранспортного консорциума, отметив, что Газотранспортная система (ГТС) Украины, безусловно, будет востребована с учетом роста спроса на газ в Европе, передает РИА Новости.

"Газотранспортная система Украины, безусловно, будет востребована", - сказал В.ПУТИН в ходе встречи с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Он попросил как можно быстрее продолжить переговоры с украинской стороной о создании газотранспортного консорциума.

"Прошу эти переговоры продолжить исходя из того, что Украина была, есть и будет нашим стратегическим партнером", - сказал В.ПУТИН, добавив, что востребованность украинской ГТС увеличится в связи с растущими потребностями в газе европейских потребителей, некоторые из которых приняли решение отказаться от атомной энергетики.

"В январе следующего года мы вновь сядем за стол переговоров", - ответил А.МИЛЛЕР.

Напомним, А.МИЛЛЕР сегодня сообщил, что Украина оценила свою ГТС в 20 миллиардов долларов и запросила скидку на газ в 9 миллиардов долларов ежегодно в случае создания газотранспортного консорциума.

По его словам, стоимость модернизации украинской ГТС, по разным оценкам, составит от 2-3 до 7-8 миллиардов евро.