Россия решила ускорить реализацию проекта "Южный поток"

Председатель правления российского ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР поручил профильным подразделениям скорректировать график работ по проекту строительства газопровода "Южный поток" для ускорения его реализации.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель газового холдинга Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА Новости.

"Миллер поручил профильным подразделениям скорректировать график работы по "Южному потоку" в целях ускорения реализации проекта", - сказал он.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил ускорить строительство "Южного потока" и начать его в конце 2012 года.

Ранее предполагалось начать строительство в начале 2013 года.

А.МИЛЛЕР также сообщил, что в течение следующего года планируется завершить все проектные и изыскательские работы на морском участке газопровода.

По его словам, протяженность морского участка составляет 925 километров, и он будет состоять из четырех ниток общей пропускной способностью 63 миллиарда кубометров газа. Наземная часть имеет протяженность более двух тысяч километров. Общий объем финансирования морской и наземной части газопровода составляет более 15 миллиардов евро, из которых доля "Газпрома" - около 7,5 миллиарда евро.

А.МИЛЛЕР уточнил, что 30% от общей стоимости проекта внесут участники международного консорциума, а остальные 70% составят заемные средства.

Глава "Газпрома" подтвердил, что иностранные участники проекта со стороны Италии, Франции и Германии будут принимать участие только в строительстве морской части, а наземные участки газопровода будут строить совместные предприятия, созданные "Газпромом" и странами-транзитерами.

"Это - Болгария, Сербия, Венгрия, Словения, Австрия, отводы газопровода на Хорватию, Республику Сербскую. Рассматриваем возможность отвода газопровода на Македонию", - добавил глава "Газпрома".

Он выразил уверенность в том, что все работы по строительству газопровода будут проведены в срок.

"Мы уже начали работать по всем национальным транзитным участкам. Ведутся изыскательские работы, мы уже перешли к стадии территориального планирования. Вся работа ведется строго по графику с пониманием того, что нет сегодня никаких сомнений ни на одном участке, что могут быть какие-то задержки с выполнением срока на конец 2015 года и подачей первого газа", - добавил он.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" предполагает строительство газопровода через акваторию Черного моря из России в страны Южной и Центральной Европы. Предполагается, что он будет состоять из четырех ниток по 15,57 миллиарда кубометров каждая. Первая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2015 года, вывод газопровода на полную мощность (63 миллиарда кубометров) ожидается к 2018 году. Начало строительства запланировано на 2013 год.

Ориентировочная стоимость создания "Южного потока" составляет 15,5 миллиарда евро, из которых 10 миллиардов приходится на морской участок, а 5,5 миллиарда - на сухопутный.