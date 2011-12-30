Французская Filasa намерена построить три ВЭС в Крыму мощностью 0,6 ГВт

Компания Filasa International намерена построить три ветроэлектростанции станции в Крыму суммарной установленной мощностью 0,6 ГВт.

Об этом УНИАН сообщили в дочерней компании Filasa ООО «Крым-Эол» (Судак, АР Крым).

Согласно сообщению, Совет министров Автономной республики Крым разрешил компании разработку проекта землеустройства по отводу 765,55 га на территории Бахчисарайского, Советского, Белогорского и Красногвардейского районов для строительства ветряных электростанций (ВЭС) компании Filasa International (Франция).

На указанных площадках планируется построить Бахчисарайскую ВЭС (Бахчисарайский р-н), Тургеневскую ВЭС (Белогорский и Красногвардейский р-ны) и Холмогорскую ВЭС (Советский и Белогорский р-ны) мощностью 200 МВт каждая. Станции оформлены на отдельные дочерние предприятия - ООО «Греус», ООО «Корус», ООО «Соран».

ВЭС будут оборудованы ветрогенераторами единичной мощностью 3 МВт. Строительство планируется вести за счет средств инвестора и кредитов.

Портфель Filasa включает проекты строительства ветряных электростанций (ВЭС) в Украине суммарной мощностью 1,1 ГВт.