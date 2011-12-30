Ветропарк «Очаковский» в феврале 2012 г. подключит к ОЭС первую очередь станции

ООО «Ветряной парк «Очаковский (Николаевская обл.) планирует ввести в эксплуатацию и подключить к Объединенной энергосистеме Украины первую очередь ветроэлектростанции в составе 10 ветроустановок общей мощностью 25 МВт в начале февраля 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, в настоящее время уже инсталлированные ветроустановки производства немецкой Fuhrlander AG единичной мощностью 2,5 МВт проходят необходимые испытания.

Сооружение следующих очередей «Ветропарка «Очаковского» планируется в 2013 году. Предполагается, что по итогам реализации проекта общая установленная мощность станции составит 1 ГВт.

Справка УНИАН. Компании "Ветряной парк "Новоазовский" (Донецкая обл.), "Ветряной парк "Очаковский" и "Ветряной парк Березанский" (оба - Николаевская обл.) действуют в рамках инвестиционного проекта "Ветряные парки Украины", разработанного одноименным ООО.