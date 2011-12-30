Украина привлекла у ФРГ и KfW 65 млн. евро на модернизацию высоковольтных подстанций

Украина и ФРГ подписали соглашения о финансировании проекта «Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций)» в рамках которого немецкая сторона предоставит кредит в размере 65,5 млн. евро на реконструкцию и модернизацию высоковольтных 5 подстанций Объединенной энергосистемы Украины (ОЭСУ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, соглашение подписано в пятницу, 30 декабря в Киеве.

Проект включает реконструкцию и модернизацию пяти подстанций Днепровской и Донбасской энергетических систем ОЭСУ. В частности, ПС 330 кВ «Кировская» Днепровской ЭС в (Днепропетровская область), ПС 330 кВ «Днепр-Донбасс» Днепровской ЭС (Запорожская область), ПС 330 кВ «Центральная» Донбасская ЭС (Донецкая область), ПС 330 кВ «Михайловка» и ПС 220 кВ «Лисичанская» Донбасской ЭС (обе - в Луганской области).

Общая стоимость проекта составит 80,4 млн. евро, в том числе: кредит правительства ФРГ - 40,5 млн. евро; кредит KfW - 25 млн. евро, а также софинансирование украинской стороны от НЭК «Укрэнерго» - 13,1 млн. евро.

Условия, под которые привлекаются кредитные средства, в сообщении пресс-службы Минэнергоугля не уточняются.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемы Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

KfW - ведущий немецкий банк содействия развитию как для внутренней экономики, так и для развивающихся стран. Общие активы банка составляют 446 млрд. евро. 80% в УК банка принадлежит правительству ФРГ, 20% - федеральным землям Германии.