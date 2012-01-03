Иран успешно испытал крылатую ракету

Военно-морские силы Ирана 2 января успешно испытали крылатую ракету повышенной дальности действия, сообщает Reuters со ссылкой на государственное новостное агентство IRNA.

"Ракета, созданная иранскими специалистами успешно поразила цель и уничтожила ее", - заявил командующего учениями Махмуда МУСАВИ.

Речь идет о противокорабельной ракете "Гадер", способной поражать цели на расстоянии в 200 километров. Для крылатых ракет обычно такая дальность действия считается "средней" и даже "малой", но М.МУСАВИ объявил, что эта "Гадер" - ракета "большой дальности", отмечается в сообщении.

Испытания ракет идут в рамках десятидневных учений "Велаят 90", которые продолжаются в районе Ормузского пролива. Тегеран объявил, что перекроет стратегический пролив, если страны Запада попробуют воспрепятствовать экспорту иранской нефти.

Тем не менее, США уже ввели санкции против Центрального банка Ирана, а Евросоюз собирается это сделать в ближайшие месяцы. Эти санкции существенно затруднят Центробанку возможность осуществлять расчеты за поставленную клиентам нефть.