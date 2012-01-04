На конкурс по продаже "Днепроэнерго" поступила одна заявка, "Донецкоблэнерго" - две

На участие в объявленном Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурсе по продаже 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго" поступила одна заявка от потенциального участника.

Об этом сообщили УНИАН в ФГИУ.

По информации Фонда, на участие в конкурсе по продаже 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" поступило две заявки.

Как сообщалось, ранее ФГИУ заявлял о том, что конкурсами по продаже госпакетов "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго" заинтересовалось по три компании.

3 января был конечный срок приема заявок на участие в объявленных ФГИУ конкурсах по продаже "Днепроэнерго" и "Донецкоблэнерго".

Справка УНИАН. Конкурсы по продаже 25% акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" Фонд госимущества объявил 16 ноября 2011 г. Конкурсы состоятся 11 января 2012 г. Начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго" составляет 1 млрд. 174 млн. грн., начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" - 449,5 млн. грн.