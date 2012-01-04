НКРЭ увеличила тариф на распределение природного и нефтяного газа для «Киевгаза»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), постановлением от 28 декабря 2011 г. утвердила с 1 января 2012 г. для ОАО «Киевгаз» тариф на распределение природного и нефтяного газа в размере 71 грн. за 1 тыс. куб. м без учета НДС, что на 7,5% выше ранее действующего тарифа в размере 66 грн. за 1 тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ПАО «Киевгаз».

Кроме того, тариф "Киевгаза" на поставку природного газа по регулируемому тарифу установлен в размере 21,40 грн. за 1 тыс. куб. м без учета налога га добавленную стоимость против ранее действовавшего 21,8 грн. за 1 тыс. куб. м без НДС.

Напомним, 24 марта 2011 г. НКРЭ пересмотрела тарифы газоснабжающим компаниям на транспортировку и поставку газа с 1 апреля 2011 г. В результате пересмотра тариф ПАО «Киевгаз» на распределение природного и нефтяного газа составил 66 гривень за 1 тыс. куб. м без НДС (до этого тариф составлял 53,2 грн. за 1 тыс. кубометров без НДС), на поставку природного газа по регулируемому тарифу - 21,8 грн. за 1 тыс. куб. м без НДС (16,5 за 1 тыс. кубометров без НДС).