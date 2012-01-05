Узбекистан прекратил подачу природного газа в Таджикистан

Узбекистан без предварительного предупреждения утром 4 января прекратил подачу природного газа в Таджикистан.

Об этом заявил представитель МИД Таджикистана Давлатали НАЗРИЕВ, сообщает радио «Свобода».

Причиной отключения газа Ташкент называет отсутствие контракта на поставки на начавшийся 2012 год. Однако Душанбе утверждает, что несколько раз обращался к Узбекистану с просьбой о заключении контракта, но узбекская сторона постоянно оттягивала этот вопрос.

В среду в МИД Таджикистана был вызван посол Узбекистана в этой стране, которому было вручено письмо Президента Таджикистана Эмомали РАХМОНА к его узбекскому коллеге Исламу КАРИМОВУ. В письме выражается надежда, что поставки газа будут в ближайшее время возобновлены.