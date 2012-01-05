ВР позволит сдать в аренду ГТС Украины

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект, которым будет разрешена сдача в аренду газотранспортной системы.

Об этом сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на первого заместителя председателя фракции Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА.

«Президент еще в августе издал указ о необходимости реформирования «Нафтогаза», который прошлой властью был доведен до нищенского существования. Спасение НАК - это не только спасение украинцев от повышения цен на газ, но и аргумент в переговорах с МВФ. Потому мы примем любые законы, которые будут способствовать решению этого вопроса», - объяснил М.ЧЕЧЕТОВ.

Он напомнил, что через две недели возобновятся переговоры с «Газпромом» о новом газовом контракте, причем уже известно, что в этом есть заинтересованность двух сторон. «Наше предложение известно - это газотранспортный консорциум, и чтобы правительство могло сделать это предложение, парламент должен дать и даст ему закон, который разрешает передачу ГТС в аренду», - отметил М.ЧЕЧЕТОВ.