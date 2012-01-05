«Уголь Украины» привлек у «Проминвестбанка» кредит на 339 млн. грн.

Государственное предприятие «Уголь Украины» привлекло у ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» кредит в размере 339 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих открытых торгов, обнародованном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договор подписан 29 декабря 2011 года. Стоимость услуг банка составит 69,495 млн. грн. (с НДС).

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года «Уголь Украины» привлек у «Проминвестбанка» кредит в размере 500 млн. грн.

Согласно подписанному 3 ноября договору, кредит привлекается на год под 19,5%. Стоимость услуг банка составит 98,5 млн. грн. (с НДС).

Также 23 декабря 2011 г. «Уголь Украины» привлек у «Укрэксимбанка» 2 кредитные линии в размере 500 млн. грн. каждая сроком на один год под 21,25% годовых.

Также в марте 2011 г. «Уголь Украины» привлек также у «Укрэксимбанка» кредитные средства на общую сумму 1 млрд. грн. под 18% годовых.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.