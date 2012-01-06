Завтра вступит в силу закон о продлении срока льготного налогообложения газа и электроэнергии

Завтра, 7 января 2012 года, вступит в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения природного газа и электрической энергии» относительно продления срока действия.

Об этом говорится в законе, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №3 от 6 января т.г.

Согласно документу, срок действия закона продлевается до 30 июня 2012 года (ранее он действовал до 31 декабря 2011 года).

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2011 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам налогообложения природного газа и электрической энергии» (относительно продления срока действия) (№ 9582).

Законом продлено на 6 месяцев, то есть до 30 июня 2012 года, действие Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам налогообложения природного газа и электрической энергии», учитывая продление действия на такой же срок Закона «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию».

При этом Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам налогообложения природного газа и электрической энергии», в который вносятся изменения, принимался как необходимая мера для предотвращения значительных дополнительных налоговых начислений, которые возникнут в результате реализации положений, предусмотренных в Законе «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию», принятый для комплексного решения проблемы задолженности между предприятиями топливно-энергетической отрасли.