Согласие Турции на South Stream вынудит Украину на ГТК на условиях России – польские эксперты

Варшава. Согласие турецких властей на строительство лоббированного российской властью «Южного потока» (South Stream) не гарантирует реализации проекта, но может вынудить Украину согласиться на создание газотранспортного консорциума (ГТК) на условиях Российской Федерации.

Такое мнение высказали аналитики Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) в специальном обзоре, который имеется в распоряжении УНИАН.

«Согласие Турции на строительство может иметь определяющее значение для украинских элит и увеличивает правдоподобность заключения невыгодного для Украины договора с Россией в ближайшие недели», - отметили эксперты, напомнив, что очередной раунд украинско-российских газовых переговоров запланирован на 15 января.

Эксперты назвали главным аргументом, который может убедить украинскую власть согласиться на создание газотранспортного консорциума на российских условиях, возможную потерю транзитных потоков после завершения строительства «Южного потока».

По их мнению, украинская власть захочет сохранить статус Украины как главного транзитера российского газа в Европу, что ежегодно дает стране около 1,5 миллиардов долларов доходов.

В то же время, по убеждению экспертов, объявленное 28 декабря 2011 года согласие турецких властей на сооружение «Южного потока», ежегодная мощность которого оценивается в 63 млрд. кубометров газа, не является окончательным.

«Несмотря на заявления «Газпрома», полученный от Анкары документ не гарантирует реализацию проекта South Stream. Очень многие детали остаются неопределенными, в том числе нет ТЭО (технико-экономического обоснования – УНИАН), определенной трассы газопровода, его технических параметров и плана финансирования», - пишут аналитики.

Они также отметили, что турецкие власти используют «Южный поток» инструментально, высказав мнение, что в обмен на предварительное согласие на его сооружение, скорее всего, они получили существенную скидку на газ.

«Нельзя исключить интерпретации, что позиция Турции относительно South Stream сформирована из-за убеждения, что нет шансов на строительство этого газопровода», - добавили аналитики.

Эксперты выразили мнение, что ради более дешевого российского газа украинские власти, кроме создания ГТК, могут также отказаться от членства в Энергетическом сообществе, к которому Украина присоединилась в начале 2011 года.

В то же время украинские власти, по оценкам польских аналитиков, не хотят соглашаться на создание еще одной российской компании для работы на внутреннем рынке газа Украины и включение в состав ГТК газовых хранилищ.

Как сообщал УНИАН, украинская власть больше года пытается добиться от российской власти изменения условий десятилетнего газового контракта 2009 года, по которому Украина платит за «голубое топливо» из РФ одну из самых высоких цен в Европе.

Несмотря на оптимистичные заявления украинских и российских переговорщиков в октябре-ноябре прошлого года, сторонам до 2012 года не удалось изменить контракт.

Справка УНИАН. Российский «Газпром», по данным Gazprom Databook, с 2003 по 2010 год продавал государствам Евросоюза от 140 до 170 миллиардов кубометров газа ежегодно, около 80% из которых поставляется через Украину.

Поставки российского газа в Европу в 2009 и 2010 годах уменьшились до примерно 148 миллиардов кубометров.