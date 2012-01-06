РАЭС подключила к сети первый энергоблок и отключила третий для капремонта

Ривненская атомная электростанция 5 января в 16:27 подключила первый энергоблок к энергосети, а 6 января в 00:02 — отключила от энергосети третий энергоблок для проведения капитального планового ремонта.

Об этом говорится на сайте НАЭК «Энергоатом».

Как указывается в сообщении, также на энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжается плановый ремонт.

На сегодня на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.

Диспетчерские графики генерации, установленные для АЭС, на сегодня составляют: для ЗАЭС - 4350 МВт, РАЭС - 1475 МВт, ЮУАЭС - 2940 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.