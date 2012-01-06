На угольных предприятиях Луганской области в 2011 году погибли 69 шахтеров

На угольных предприятиях Луганской области в 2011 году погибли 69 человек. (В 2010 году погибли 44 работника угольных предприятий – УНИАН).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей со СМИ территориального управления Госгорпромнадзора по Луганской области, смертельные случаи на шахтах составляют 85% общего смертельного травматизма на предприятиях области за прошлый год.

Согласно статистическим данным теруправления, на угольных предприятиях в прошлом году произошло 7 групповых несчастных случаев, в которых погибло 38 человек. Самый трагический из них – вспышка метана 4 августа 2011 года на шахте «Краснокутская» ГП «Донбассантрацит», вследствие чего погибли 23 человека.

На каждый миллион добытого угля в Луганской области в прошлом году пришлось 2,5 шахтерских жизни.

В Луганской области в 2011 году было добыто 26 млн. 891,9 тыс. тонн угля.