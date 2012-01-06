Кабмин увеличит уставный капитал «Укрспецтрансгаза» на 80 млн. грн.

Кабинет Министров Украины своим распоряжением №1357 от 28 декабря 2011 года одобрил увеличение уставного капитала ПАО «Укрспецтрансгаз» (г. Долина, Ивано-Франковская обл.) на 80 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно документу, Кабмин согласился с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» решения об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Укрспецтрансгаз» на сумму 80 млн. грн. путем размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций общества в собственности государства.

При этом Минэнерго, НАК «Нафтогаз Украины» должны обеспечить принятие решения о частном размещении указанных дополнительных акций и осуществление других мер, связанных с выполнением этого распоряжения.

Справка УНИАН. ПАО «Укрспецтрансгаз» (г. Долина, Ивано-Франковская обл.) специализируется на транспортировке сжиженного газа железнодорожным транспортом. «Укрспецтрансгаз» имеет в своем распоряжении более 2 тыс. цистерн для транспортировки сжиженного газа.

100% акций ПАО «Укрспецтрансгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

По состоянию на 20 октября 2011 уставный капитал предприятия составлял 2 млн. 681 тыс. грн.