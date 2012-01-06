Запорожская ТЭС возобновила работу энергоблока №3 после внештатной ситуации

Сегодня утром в 05.59 Запорожская ТЭС возобновила работу энергоблока №3 мощностью 300 МВт после возникновения внештатной ситуации на береговой насосной станции (БНС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Днепроэнерго».

Блок несет пониженную нагрузку в объеме 200 МВт, что даст возможность вырабатывать необходимое количество пара для пусков остальных энергоблоков по мере завершения восстановительных работ.

По сообщению пресс-службы, для пуска энергоблока восстановлены наименее пострадавшие участки циркуляционных водоводов №1А и 3А. Благодаря перемычке между ними стала возможной подача воды в конденсатор действующего энергоблока. Аналогичные работы организованы на циркуляционных водоводах 1Б и 2А для пуска блока №2 мощностью 300 МВт.

Как сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания ПАО «Днепроэнерго» во вторник, 20 декабря 2011 г., была вынуждена остановить все блоки Запорожской ТЭС из-за аварии в системе водоснабжения станции.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Установленная электрическая мощность Запорожской ТЭС - 3,6 тыс. МВт, однако до аварии на станции фактически работали 3 энергоблока, один из которых находился в резерве.