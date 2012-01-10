Рост цены нефти ограничен на фоне ситуации в Европе

На мировых торгах во вторник, 10 января, цены на нефть растут.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,38 доллара, или на 0,38% - до 101,69 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,32 доллара, или на 0,28%, - до 112,77 доллара за баррель.

Эксперты ожидают, что запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 2 миллиона баррелей - до 222,2 миллиона баррелей, что может стать самым высоким показателем за последние 10 месяцев.

Несмотря на коррекцию, рост стоимости нефти ограничен на фоне обеспокоенности относительно влияния долгового кризиса в Европе на мировой спрос на сырье, передает Bloomberg.