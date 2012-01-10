Дочь Тимошенко: мама не может выплатить «Нафтогазу» 1,5 млрд. грн.

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения ТИМОШЕНКО заявляет, что решение суда об обязательстве ее матери компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" якобы нанесенный ущерб является незаконным и поэтому невозможным для выполнения.

Об этом Е.ТИМОШЕНКО сказала в интервью телеканалу ТВі, сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Таких финансовых ресурсов у нас нет и никогда не было. Это невозможно. Так хочет режим, но это не значит, что так будет", - отметила Е.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы, а также обязал выплатить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию в размере 1,5 млрд. грн. за нанесенный ущерб в результате реализации газовых контрактов, подписанных во времена ее премьерства с Россией в 2009 году.