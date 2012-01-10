"БЮТ-Батьківщина" против рассмотрения закона о ГТС - Кожемякин

"БЮТ-Батьківщина" выступает категорически против рассмотрения законопроекта о реформировании газотранспортного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он также подчеркнул необходимость в пятницу, 13 января, во время Часа вопросов к правительству заслушать министра топлива и угольной промышленности Юрия БОЙКО относительно газовых вопросов.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, правительство «не смогло наладить партнерские прозрачные отношения с Российской Федерацией по вопросам энергообеспечения Украины».

«Украинская власть методически идет на уступки, разрушая энергетическую безопасность и откровенно сдает национальные интересы», - убежден он.

Депутат отметил, что на этой неделе парламент намерен рассмотреть законопроект о реформировании газотранспортного комплекса. По словам А.КОЖЕМЯКИНА, в соответствии с этим проектом «управление газомагистралями, газораспределительной инфраструктурой, газовыми хранилищами передается полностью под контроль правительства, а Верховная Рада вообще теряет возможность контролировать этот вопрос».

Он отметил, что фракция "БЮТ-Батьківщина" выступает категорически против рассмотрения данного законопроекта.

«Мы считаем, что рассмотрение указаного законопроекта – это продолжение методической сдачи наших национальных интересов после того, как были подписаны Харьковские соглашения», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.