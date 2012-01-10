Королевская: под угрозой три «столба» суверенитета – ГТС, земля и золотовалютный запас

Оппозиционным силам необходимо объединиться для защиты Независимости Украины: под угрозой сразу три «столба» суверенитета страны – газотранспортная система, земля и золотовалютный запас. Об этом заявила лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили в пресс-службе УСДП, по ее мнению, резкое сокращение золотовалютных запасов страны, а также внесение на рассмотрение парламента законопроектов, которые разрешают аренду ГТС и продажу земли, фактически является заявкой власти на сдачу суверенитета Украины. «Комитет сопротивления диктатуре должен собраться в кратчайшие сроки, чтобы выработать тактику и стратегию защиты национальных интересов Украины. На повестке дня – Независимость Украины», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, оппозиционные силы должны выработать общую позицию и план действий по трем ключевым пунктам: предотвратить утрату национальной энергетической безопасности, не допустить скрытой приватизации газотранспортной системы, обеспечить открытость действий власти в отношении газотранспортной системы; не допустить создания рынка земли в предложенном властью виде, выработать план действий по проведению общенационального референдума относительно продажи земли; добиться прозрачности использования средств золотовалютного резерва, используя имеющиеся в распоряжении оппозиции инструменты (в частности, создание следственной комиссии в ВРУ), отчет министра финансов и председателя Национального банка.

Первым шагом к сдаче Независимости Н.КОРОЛЕВСКАЯ назвала манипуляции вокруг газотранспортной системы. «10 января власть намерена сорвать «предохранитель» энергетической независимости Украины. Власть демонстративно отвернулась от Европы и оказалась один на один со своими проблемами. У нее отказал инстинкт самосохранения. Все, у кого сегодня возникает мысль поддержать сдачу ГТС, должны понимать, что завтра им будет выдвинуто обоснованное обвинение в государственной измене», – подчеркнула она.

Вторым шагом, считает народный депутат, будет принятие закона о рынке земель, запланированное на 12 января. «Когда речь идет о продаже земли, мы должны понимать – продается не собственно земля, а наше будущее. При имеющемся уровне коррупции в нашей стране понятно, что земля от людей перейдет в руки нескольких олигархов, которые впоследствии распродадут ее. Таким образом государство окажется в ресурсном дефолте», – считает политик.

Третьим шагом лидер УСДП назвала резкое сокращение золотовалютных запасов, что грозит серьезными экономическими последствиями в ближайшей перспективе. «Золотовалютные резервы сократились за четыре последних месяца прошлого года почти на 6 млрд. долларов США. Отрицательное торговое сальдо – за десять месяцев 2011 года – превысило 11 млрд. долларов. Страна семимильными шагами приближается к дефолту», – предупредила политик.

«Пока у нас есть золотовалютные резервы, земля и газотранспортная система, мы сохраняем шансы создать страну совсем другого сорта, страну XXI века. Сегодня мы оказались в беспрецедентной ситуации: власть готова отказаться сразу от всех «капитальных опор» Независимости. Необходимо сделать все, чтобы помешать ей реализовать план сдачи страны», – подчеркивает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.