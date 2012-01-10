Должникам будут ограничивать подачу газа до технологического минимума - закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О теплоснабжении» относительно использования технологического минимума природного газа».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено, что технологический минимум потребления природного газа - минимальный уровень использования природного газа объектом в сфере теплоснабжения, который обеспечивает номинальное функционирование предприятия и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, и определяется по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины.

Установлено, что в случае неуплаты или внесение не в полном объеме платы за использованный газ и услуги по его транспортировке газоснабжающая организация имеет право ограничить потребление газа субъектами хозяйствования в сфере теплоснабжения, для которых тарифы установлены на экономически обоснованном уровне, до технологического минимума потребления.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 декабря.