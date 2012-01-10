ВР на этой неделе не будет рассматривать законы о ГТС и рынке земли – Литвин

Верховная Рада Украины на этой неделе не будет рассматривать законопроекты о реформировании газотранспортной системы и о рынке земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель парламента Владимир ЛИТВИН сообщил сегодня на заседании ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, на заседании Согласительного совета прозвучало предложение в пятницу, 13 января, заслушать информацию министра топлива и угольной промышленности Юрия БОЙКО о переговорах и сотрудничестве с Российской Федерацией в газовой сфере.

По словам В.ЛИТВИНА, участники Согласительного совета достигли согласия, что законопроект о реформировании газотранспортной системы должен рассматриваться только после заслушивания соответствующей информации.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, он провел консультации по этому поводу с членами правительства.

«Я провел также консультации с Кабинетом Министров Украины на этот счет, и мы пришли к общему согласию относительно того, чтобы рассмотреть этот вопрос после проведения соответствующих консультаций и заслушивания информации», - добавил он.

Что касается законопроекта о рынке земель, спикер напомнил, что во время новогодних праздников проходили заседания рабочей группы по разработке этого законопроекта. В то же время окончательный вариант этого проекта должен согласовать также профильный комитет.

«Когда будет готов окончательно согласованный вариант, мы проведем заседание Согласительного совета, чтобы довести до широкой общественности, что предлагается на выходе. И только после этого перейдем к рассмотрению соответствующего закона», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, против рассмотрения законопроектов о рынке земель и реформировании газотранспортной системы выступали фракции оппозиции.