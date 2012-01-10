ДТЭК приобрела 45,1% акций «Захидэнерго»

ДТЭК Holdings Ltd дал согласие на приобретение 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» по цене 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, информация об этом была обнародована во время сегодняшнего заседания конкурсной комиссии по определению победителя конкурса по продаже госпакета «Захидэнерго»

В ходе заседания комиссии было отмечено, что по результатам проведения независимой оценки госпакета данной энергокомпании, как того требует законодательство при проведении конкурса с одним участником, 45,103% «Захидэнерго» были оценены оценщиком в 1 млрд. 897 млн. 600 тыс. грн.

Поскольку результат данной оценки является ниже предложенной покупателем цены за данный пакет, ФГИУ предложил ДТЭК Holdings Ltd приобрести приватизированный пакет энергокомпании по заявленной ранее покупателем цене.

Напомним, в ходе приватизационного конкурса по продаже 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» единственный участник конкурса – ДТЭК Holdings Ltd - предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационный конкурс по «Захидэнерго» состоялся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс поступила всего одна заявка - от компании ДТЭК.

Справка УНИАН. ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции – 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». Еще 24,9% акций компании контролирует ДТЭК.

После завершения ФГИ процедур продажи 45,1% "Захидэнерго" ДТЭК, которая является единственным претендентом на этот пакет, сконцентрирует 70% энергогенерирующей компании.